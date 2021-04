Donald Trump, alarmiste. En effet, selon l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, les USA seraient en train de devenir un état communiste. Pour lui, les récentes décisions prises par Twitter et Facebook de supprimer son entretien avec Lara Trump sont de trop. Résultat, le milliardaire n’a pas tardé à réagir.

Pour rappel, mardi dernier, Lara Trump a invité son beau-père à venir discuter avec lui, le temps d’un podcast. Des vidéos clip ont ensuite été postés sur les réseaux sociaux de la jeune femme qui selon certaines sources, aimerait se lancer en politique. Pour autant, que ce soit Facebook ou Twitter, les plateformes ont décidé de lui faire faux-bond en supprimant ces vidéos.

Donald Trump fustige la direction prise par les USA

Interrogé à ce sujet sur la chaîne Real America’s Voice, Donald Trump a fustigé cette décision, estimant que les États-Unis étaient en train de sombrer dans le communisme. Il a ensuite pointé du doigt Twitter, estimant que ce réseau était beaucoup moins drôle depuis qu’il avait été contraint de le quitter suite aux événements du 6 janvier dernier.

Des interactions dictées par les réseaux sociaux

Une véritable censure à ses yeux, qu’il n’aurait jamais cru possible. Il a ajouté que les « vieux jours » lui manquaient. En effet, les débats étaient plus animés et plus intéressants à l’époque. Il était alors possible de discuter autour de désaccord avant qu’un « vainqueur » ne soit désigné. Des règles désormais édictées par les réseaux sociaux.