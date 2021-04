Les légendes du rap américain Jay-Z, Nas et Diddy accordent leur soutien à Ray McGuire dans le cadre de l’élection du maire de la ville de New York. Par le canal d’une conférence sur le réseau social Zoom à laquelle les trois rappeurs ont conjointement participé, ils ont discuté de la stratégie à mettre sur pied pour permettre à leur candidat de remporter les élections. Les différents rappeurs ont profité de cette occasion pour dire tout le bien qu’ils pensent du candidat et l’ambition qu’ils nourrissaient pour la ville de New York.

Diddy fait l’éloge du candidat

«Au cours de ces 30 années, peu importe où nous en étions, à l’extérieur, où que nous soyons, Ray parlait toujours des gens», avait déclaré Diddy dans la vidéo. « Nous devons réaliser que New York est dans un état d’urgence. New York pourrait être la première ville à faire vraiment quelque chose d’audacieux pour prendre soin des gens. C’est pourquoi j’étais enthousiasmé par cette conversation, connaissant simplement Ray », a-t-il poursuivi.

Un rôle spécial à jouer

Selon des confidences qui ont été faites par certains membres de l’équipe de campagne de Ray McGuire, Diddy a un rôle plutôt spécial à jouer dans le processus. «Puffy va faire partie intégrante de la façon dont nous atteignons les électeurs. Il connaît les communautés que Ray doit atteindre et il fait partie intégrante de sa conduite. Seul Puffy peut rendre une campagne de maire sexy », a déclaré ce membre de l’équipe de campagne de Ray McGuire.