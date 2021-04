Les deux anciens Premiers ministres français Manuel Valls et Edouard Philippe ont été élus comme membres au sein de comité d’honneur du Conseil fédéral de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). La ligue a annoncé vendredi sur son compte Twitter, que les deux personnalités ont été élues, il a peu. La Licra a justifié l’élection de l’ancien Premier ministre sous François Hollande par « son engagement contre le racisme et l’antisémitisme, notamment lors des attentats de 2015, son courage à défendre la laïcité et la fraternité sont autant de pierres apportées à notre édifice commun ».

Après l’annonce, Manuel Valls a réagi en indiquant être très « honoré d’être choisi et admis par la Licra au sein de son comité d’honneur et de l’être aussi avec Edouard Philippe ». Par contre, les internautes ont été très nombreux à critiquer cette élection. Pour plusieurs d’entre eux, Manuel Valls avait tenu des propos racistes, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur en 2013. A ce propos, Nassira El Moaddem, ancienne rédactrice en chef du Bondy Blog, a rappelé à Valls des propos tenus alors sur les Roms. L’ancien Premier ministre avait estimé que les Roms avaient « vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie ».

”Félicitations pour cette recrue antiraciste de qualité !”

Philippe Marlière, professeur à l’University College de Londres a aussi rappelé au ministre qu’il avait tenu des propos dans lesquelles il considérait que « ces populations [les Roms] ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation avec les populations locales ». David Guiraud, porte-parole de la Jeunesse de la France insoumise, a aussi publié une vidéo de Valls dans laquels il disait que « les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s’y intégrer, là-bas ». « Félicitations pour cette recrue antiraciste de qualité !», a ajouté Guiraud en commentaire avec un émoji représentant un clown.

Élu au comité d’honneur de la Licra, @manuelvalls succède notamment à Simone Veil. Son engagement contre le racisme et l’antisémitisme, notamment lors des attentats de 2015, son courage à défendre la laïcité et la fraternité sont autant de pierres apportées à notre édifice commun pic.twitter.com/X7gU6j06Ra — Licra (@_LICRA_) April 16, 2021

Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, mardi 24 septembre 2013 :

"Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie". https://t.co/ahzwCXKlrN — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) April 16, 2021

Félicitations pour cette recrue antiraciste de qualité ! 👈🤡👉 https://t.co/EjtglWWfI7 pic.twitter.com/VsmurfJmSx — David Guiraud (@GuiraudInd) April 16, 2021