L’ancienne directrice générale des impôts et actuelle députée Mariam Baba Moussa sous Boni Yayi était l’une des invités de la tribune Café Médias Plus de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin. Reçue vendredi 16 avril dernier, l’actuelle parlementaire est revenue sur l’affaire TVA contre l’homme d’affaires et opposant béninois Sébastien Ajavon. Elle a indiqué que la justice a enfin dit le droit et la vérité a éclaté.

L’opposant béninois Sébastien Ajavon avait été condamné par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le 1er mars 2021 à cinq ans d’emprisonnement avec amende à verser au trésor public dans le dossier de TVA. Ce dossier remonte à l’époque où l’ancien Président Boni Yayi était au pouvoir. A en croire l’élue du peuple, Mariam Baba Moussa, « ce redressement n’avait rien de politique et ce n’était pas politique ».

A l’époque, l’Etat béninois ayant contesté le versement de 13 milliards de francs Cfa à l’homme d’affaires a fini par trouver un accord avec l’opérateur économique. A l’arrivée du régime Talon en 2016, la résolution a été remise en cause. Sur la tribune Café Médias Plus, la députée a fait savoir que la vérité dans l’affaire de la TVA qui oppose Sébastien Ajavon à l’Etat béninois a été dite par la justice. « La vérité est enfin sortie », a-t-elle indiquée.