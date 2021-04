Après avoir écouté les deux parties, la Sierra-Leone et le Bénin, ce lundi 26 avril 2021 par vidéoconférence, la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a pris sa décision. Elle a confirmé le report du match Sierra Leone-Bénin comptant pour la quatrième et dernière journée des éliminatoires de la CAF Cameroun 2021 qui sera jouée en 2022. Le Bénin n’a donc pas obtenu une victoire sur tapis vert.

La CAF a maintenu le report du match Sierra Leone-Bénin dans sa décision finale en date de ce mardi 27 avril 2021. La commission de discipline de la CAF a décidé de faire rejouer le match en juin prochain. Selon la décision, après avoir examiné tous les documents de l’affaire et après avoir tenu la réunion et entendu les deux parties, le comité d’appel a décidé que «l’appel de la Fédération Sierra Léonaise de Football est recevable » et qu’il est «rejeté en substance ». La commission a en outre décidé la confirmationdu report du match 151 Sierra Leone vs Bénin des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer en juin 2021.

En effet, le comité d’organisation de la CAN avait décidé du report du match après le scandale des résultats du test COVID. Malgré, cette décision de la confirmation du report du match, les deux parties peuvent encore faire un recours. Selon l’article 48 par 3 des Statuts de la CAF, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La déclaration de recours doit être envoyée directement au TAS dans les 10 jours suivant la réception de la notification de cette décision et contient tous les éléments conformément au point 2 des directives émises par le TAS.

Rappel des faits

Le match 151 Sierra Leone vs Bénin des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer en juin 2021 devrait se disputer le 30 mars dernier. Mais, le match n’a pas été joué. Pour cause, les résultats du test COVID-19 attendus pour 10 heures le 30 mars sont venus à 14 h 50, heure de la Sierra Leone. Et six joueurs titulaires sont déclarés positifs au test. C’est à la porte du stade que les Béninois ont été informés de la situation. Il s’agit de Steve Mounié, Saturnin Allagbé, Jodel Dossou, Michael Poté et Khaled Adénon.

Ces six-là ne devraient pas jouer le match si la rencontre avait lieu ce mardi 30 mars 2021. Selon le récit du média officer de l’équipe du Bénin, «les officiels de la CAF et les arbitres ont reconnu que les Sierra Leonais n’ont pas tenu parole car non seulement les résultats n’étaient pas disponibles à 10 h mais la totale, ils déclarent 6 cas positifs ». Le match a alors été repoussé de quelques heures avant que le report en juin ne soit annoncé. Le Bénin a plaidé pour que la Sierra Leone soit reconnue coupable de faux et usage de faux et falsification de résultats et qu’elle perde le match sur tapis vert.

#SierraLeone VS #Benin La #CAF a confirmé le report du match comptant pour la quatrième et dernière journée des éliminatoires de la CAF #Cameroun2021 #Afrique #Football pic.twitter.com/wg6zWPRj7X — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) April 27, 2021