Dans un contexte où il fait actuellement objet de plusieurs critiques depuis quelques jours suite à certaines déclarations qu’il a faites, Kylian Mbappé est revenu sur des sujets sensibles le concernant lors d’une interview qu’il a accordée à RMC Sport. Sur le plan de ses performances, l’attaquant du Paris Saint Germain confie qu’il ne s’impose aucune limite quand il est sur la pelouse verte.

“Pourtant j’ai joué sur des terrains avec Messi et Ronaldo”

Il indique qu’il a joué avec les meilleurs joueurs de ce monde sans jamais se considérer comme inférieurs à eux. « À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Pourtant j’ai joué sur des terrains avec Messi et Ronaldo. Ce sont des meilleurs joueurs que moi, ils ont fait un milliard de choses de plus que moi. », a-t-il déclaré lors de cette interview rendue publique ce samedi 3 avril.

Pas de limite…

« Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Comme ça, tu ne te donnes pas de limite et tu essaies de donner le meilleur de toi-même », a-t-il ajouté. Il n’a pas manqué de revenir sur un sujet qui a fait l’actualité ces derniers temps. « Les gens ne comprennent pas l’ego, mais quand tu n’es pas bien, il n’y a personne qui va venir chez toi et te dire si t’es capable. Il n’y a que toi et ton mindset (mentalité, ndlr). Ce n’est que toi. », a-t-il déclaré.