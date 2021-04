En Russie, les activités menées par les organisations d’Alexei Navalny ont été suspendues. En effet, celles-ci ont été jugées comme étant “extrémistes” par les autorités. Une information confirmée par les membres des organisations concernées, notamment Ivan Jdanov, patron du FBK, le Fonds de lutte contre la corruption.

C’est via Twitter que celui-ci a annoncé la nouvelle, affirmant que les activités des bureaux d’Alexeï Navalny étaient désormais suspendues. Un message accompagné d’une série de clichés montrant des documents signés du procureur, dans l’attente qu’un procès soit ouvert dans les semaines à venir afin d’interdire définitivement l’ensemble de ces activités.

Les organisation de Navalny, interdites de fonctionnement

Les employés des bureaux de Navalny ont eux confirmé qu’ils ne pourraient plus travailler sous ce modèle. De fait, ceux-ci semblent vouloir prendre quelque peu de distance, ne souhaitant pas courir le risque de se retrouver en danger de prison. Pour rappel, Moscou impose de lourdes peines et sanctions à l’encontre des partisans de l’opposition.

L’ONU, prête à faire entendre sa voix

Dans les faits, le parquet accuse l’organisation de Navalny et toutes celles qui y sont rattachées, de souhaiter la déstabilisation économique, sociale et politique du pays. L’opposant numéro un au régime, lui, se trouve toujours derrière les barreaux. Ayant entamé une grève de la faim afin de dénoncer ses conditions d’incarcération et le manque de soins, ce dernier a vu son état de santé se détériorer au point que l’ONU ait demandé son transfert à l’étranger.