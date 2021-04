Les États-Unis et d’autres signataires de l’accord nucléaire iranien se réuniront à Vienne la semaine prochaine dans le but de relancer l’accord nucléaire de 2015 que le président Joe Biden a déclaré vouloir voir sauvé. Des représentants de l’Iran, de la France, de l’Allemagne, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la Chine se réuniront mardi avec deux défis majeurs à savoir : comment faire reculer les sanctions imposées par l’administration Trump et ramener le programme nucléaire de Téhéran dans les limites fixées par l’accord.

Les envoyés américains ne feront pas partie de ces discussions, mais seront sur place pour des «contacts séparés» avec le groupe, selon un communiqué de la Commission européenne. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré: « nous ne prévoyons pas » de pourparlers directs entre les États-Unis et l’Iran à Vienne, mais «les États-Unis restent ouverts à eux». Pour tenter de sauver l’accord, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian a invité ce samedi « l’Iran à se montrer constructif dans les discussions qui vont s’engager. »

S’abstenir de toute violation supplémentaire

Au cours d’une discussion avec son homologue iranien, Javad Zarif, le ministre français des Affaires étrangères, a « salué la reprise à venir à Vienne de discussions sur le dossier nucléaire ». Le Drian a invité l’Iran à se montrer constructif pour « identifier dans les semaines à venir les actions nécessaires pour un retour complet au respect de l’accord nucléaire », a précisé son communiqué. Le ministre a par ailleurs, assuré que son pays « la France y participera de manière à la fois pragmatique et exigeante ». Il a également indiqué avoir « appelé l’Iran à s’abstenir de toute violation supplémentaire de ses engagements actuels dans le domaine nucléaire susceptible de porter atteinte à la dynamique de reprise de discussions. »