Le 13 Novembre 2019, une vidéo faisait son apparition sur YouTube, selon son publicateur, les images sur la vidéo seraient celles d’un Objet Volant Non Identifié(OVNI). Mais il a fallu attendre, le 29 Novembre de la même année pour que la vidéo reprise et republiée par l’agence de vidéo sous licence ViralHog, ne devienne véritablement virale. La vidéo a eu une telle d’audience et animé tellement de polémiques sur la toile, que les autorités gouvernementales américaines se sont senties dans l’obligation de s’en mêler. Mais les conclusions du département de la Défense, ne tendaient pas à mettre fin à la polémique, bien au contraire.

Des Objets volants non identifiés, mais authentifiés

C’est un fait, le Département de la Défense américaine n’est pas prolixe en informations. Toute demande d’éclaircissements se voit répondre que, le département pour « maintenir la sécurité des opérations et éviter de divulguer des informations qui pourraient être utiles à des adversaires potentiels ; ne discute pas publiquement des détails, des observations, ou des examens des incursions signalées dans nos champs d’entraînement ou dans l’espace aérien américain ».

Mais à la vidéo de Novembre 2019, avait fait suite à une fuite de vidéo de soldats de la Marine américaine, qui avait eux-aussi été témoins des passages dans l’espace aérien des USA, de ces OVNIs ou plutôt ces « Phénomènes aériens Non Identifiés » (PAN). Du coup, le département de la défense avait été dans l’obligation de confirmer que les photos et vidéos divulguées de «phénomènes aériens non identifiés» prises en 2019 sont en effet des images « authentiques » d’objets inexpliqués.

Et selon la responsable du département interrogée par la presse américaine, le tout récent ‘’ Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés’’ était à l’œuvre pour déterminer la nature exacte et la provenance de ces OVNIs.

Le ‘’Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés’’ en anglais ‘’Unidentified Aerial Phenomena Task Force’’ a été crée en Août 2020 avec pour mission de travailler à la compréhension de la nature et des origines des PAN. La mission du groupe de travail est de détecter, d’analyser et de cataloguer les PA ; mais aussi et surtout de juger en quoi, ils pourraient potentiellement constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.