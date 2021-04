Le taux de participation à la présidentielle du 11 avril 2021 serait de 26,47% selon les organisations de la société civile. La Commission électorale nationale autonome n’a pas encore publié ses chiffres mais l’aile dure de l’opposition se félicite déjà de ce qu’elle considère comme un appel au boycott suivi par le peuple. Dans un post publié sur sa page Facebook, l’ancien ministre des finances Komi Koutché parle d’ « abstention massive inédite », de « camouflet inédit infligé par le peuple souverain ».

C’est de son point de vue l’expression de « l’irréversible détermination » de ce peuple à « sortir de l’otage dont il est l’objet ». En n’allant pas voter massivement, les béninois ont selon lui, montré leur désaccord face aux actes qui “mettent à rude épreuve l’unité nationale”, notamment « l’interpellation abusive et arbitraire de grandes figures porteuses de voix dissidentes» et l’intervention de l’armée dans certaines régions du pays qui manifestaient contre le président Patrice Talon.

Il faudra “s’asseoir entre filles et fils du Bénin pour remettre en place notre démocratie“

Il estime que c’est dans ces moments qu’il faut garder à l’esprit, l’objectif final de la lutte de l’opposition. Celui de « s’asseoir entre filles et fils du Bénin pour remettre en place notre démocratie et redéfinir les fondements de notre vivre ensemble et de la reconstruction de l’unité nationale déchiquetée ».