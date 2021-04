Le célèbre acteur américain Dwayne Johnson bénéficie visiblement du soutien d’une partie de la population américaine dans son projet de devenir patron de la Maison-Blanche. En effet, une enquête qui a été réalisée en ligne révèle que près de 50% des personnes enquêtées voteraient pour lui s’il était candidat à la prochaine élection présidentielle américaine. Au total, 30 000 personnes avaient participé à cette enquête qui renforce davantage les ambitions de la star américaine.

Celui qui est connu sous le surnom : « The Rock » n’avait souvent pas caché son ambition d’être un jour le patron de la Maison-Blanche. Depuis plusieurs années, l’ancien lutteur devenu acteur évoquait ses ambitions politiques. Lors d’une interview qu’il a accordée en 2017, il l’avait formellement martelé. Il est revenu sur cette ambition lors d’une nouvelle interview accordée à «USA Today».

“Ce serait au peuple de décider”

«J’envisagerais de me présenter à la présidence si c’est ce que le peuple voulait. Je le pense vraiment, et je ne suis pas du tout désinvolte dans ma réponse. Ce serait au peuple de décider», a-t-il notamment réaffirmé. Le quadragénaire indique qu’il reste attentif aux différents signaux favorables venant de la part du peuple américain. «J’attendrai, et j’écouterai. J’aurai le doigt sur le pouls du pays, l’oreille au sol», déclare-t-il.