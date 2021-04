Le Royaume-Uni est en deuil depuis le décès de l’époux de la reine, le prince Philip, hier vendredi 09 avril 2021. En dépit des désaccords qu’il entretien avec sa famille, notamment à cause de son épouse, le petit fils du défunt, le prince Harry sera présent aux obsèques qui auront lieu le samedi 17 avril prochain. C’est une source au palais royal anglais qui a donné l’information.

Elle attendait l’autorisation de son médecin

« Harry fera tout son possible pour rentrer au Royaume-Uni et retrouver sa famille » a-t-elle confié au média britannique Daily Mail. Même s’il est certain que le duc de Sussex sera présent aux obsèques de son grand-père, ce n’est cependant pas le cas de son épouse, Meghan Markle. En effet, cette dernière qui est actuellement enceinte de son deuxième enfant, attendait l’autorisation de son médecin pour savoir si elle était capable d’effectuer ce voyage en toute sécurité. La réponse est récemment tombée et elle est négative. Selon les informations d’un média français, ce samedi 10 avril 2021, les Sussex ne seront représentés que par le prince Harry.

Elle avait parlé de ses pensées suicidaires

Notons que l’absence confirmée de Meghan Markle intervient sur fond de tensions avec sa belle-famille. En effet, dans une interview accordée à la célèbre journaliste américaine, Oprah Winfrey, l’ancienne actrice de Suits et son époux avaient exposé au grand jour des mauvais moments vécus dans la famille royale. La duchesse de Sussex avait notamment déclaré qu’elle n’avait reçu aucun soutien lorsqu’elle avait parlé de ses pensées suicidaires.