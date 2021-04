Les résultats provisoires de la Présidentielle au Bénin continuent de faire jaser au Bénin. Patrice Talon, candidat à sa propre succession s’en sort avec 86% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 50,17%. Le politologue béninois Expédit Ologou ne cache pas sa surprise devant ces chiffres. « Quand on regarde l’affluence dans les bureaux de vote, les informations de la société civile, et ce qu’on a observé soi-même, on est un peu surpris du taux de participation de 50% » a-t-il déclaré au micro de TV5 Monde Afrique.

Pour lui, cette réélection était une “formalité” pour le président sortant. Elle « était déjà gagnée » estime le politologue béninois. Il pense par ailleurs que « l’engouement qui a manqué aux citoyens d’aller voter » devrait faire réfléchir. Du côté du gouvernement, il n’y a même pas de débat autour du taux de participation au scrutin. Les chiffres officiels donnés par la Commission électorale nationale autonome (Céna) devraient satisfaire tout le monde puisque l’institution est la seule habilitée à les fournir.

“Un taux de participation plus que satisfaisant”

Lors d’une récente intervention sur France 24, le ministre porte-parole du gouvernement Me Alain Orounla, disait que le taux de participation au scrutin était plus que satisfaisant. Des observateurs internationaux déployés sur le terrain le jour du scrutin ont parlé d’une participation plutôt faible. Même son de cloche de la plateforme électorale des Organisations de la Société Civile (OSC). Pour elle, le taux de participation était de 26%.