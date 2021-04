Arrêté puis emprisonné depuis son retour à Moscou après avoir suivi des soins à l’étranger suite à son empoisonnement, le principal opposant russe Alexeï Navalny, est toujours en détention malgré les dénonciations les sanctions infligées par plusieurs pays à la Russie. Agé de 44 ans, Navalny a démarré depuis le 31 mars une grève de faim pour protester contre les conditions de sa détention dans le camp numéro 2 de Pokrov, qui serait l’un des plus durs du pays.

Le principal opposant de Vladimir Poutine reproche à l’administration pénitentiaire de l’empêcher d’accéder à un médecin pour recevoir des soins, de le torturer et de l’empêcher de dormir. Il avait déjà signalé avoir perdu la sensibilité de ses deux jambes et souffrir de fortes douleurs de dos. Suite à une nouvelle visite de son avocate, Olga Mikhaïlova, mercredi, elle a signalé que la santé du militant anticorruption s’est encore détériorée. Il poursuit sa grève de faim en dépit d’une forte toux et de la température et a perdu 5kg en l’espace d’une semaine.

Ses proches inquiets

Selon l’avocate, l’homme à mauvaise mine et sa santé ne semble préoccuper personne. « La maladie progresse clairement en termes de perte de sensibilité aux jambes, aux paumes et aux mains », a posté un autre avocat sur Twitter, Vadim Kobzev. D’après le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, Alexeï Navalny est un prisonnier comme tous les autres et ne devait pas bénéficier d’un traitement de faveur. Inquiets pour sa santé, ses alliés et proches demandent qu’il soit évacué dans un hôpital, pour bénéficier des soins adéquats.