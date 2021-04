Alexeï Navalny, entendu. En effet, l’opposant numéro un au régime actuellement en place, ne cessait d’appeler à l’aide, afin qu’un médecin s’occupe de son cas. Ce dernier a débuté une grève de la faim, affirmant être relativement mal traité depuis le début de son incarcération. Toujours selon lui, les autorités ne souhaitaient pas qu’il reçoive un traitement.

Pour autant, celui-ci a commencé une grève de la faim et a appelé la communauté internationale à réagir, ce qui a d’ailleurs été fait. Ses douleurs au dos et aux jambes étaient insoutenables et sans aide médicale, ce dernier risquait gros. Beaucoup ont d’ailleurs eu peur qu’il décède en prison. Pour autant, Navalny a accepté de recevoir une vitaminothérapie.

Navalny, pris en charge par les autorités

De son côté, la Russie a tenu à se défendre, expliquant que Navalny recevait tous les soins dont il avait besoin. Une prise de sang a d’ailleurs été réalisée, permettant de définir quels étaient les véritables besoins de l’opposant au régime. Ses niveaux en potassium étaient très élevés, laissant craindre un arrêt cardiaque.

Un état jugé satisfaisant

De même, celui-ci présentait des taux élevés en créatinine, laissant cette fois-ci craindre une insuffisance rénale. À ce jour, Navalny se trouve dans un hôpital pour détenus, dans un établissement de la prise de Vladimir, à près de 200 kilomètres de la capitale, Moscou. Il devrait y séjourner quelques jours.