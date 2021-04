La ville de Paris, ”ville Lumière”, ”ville de l’Amour”, est un haut lieu du tourisme mondial. Une destination privilégiée qui depuis quelques années souffre d’un enlaidissement progressif inhérent aux parisiens eux-mêmes. Pour les autorités municipales, et notamment pour l’équipe d’Anne Hidalgo, le combat avait débuté depuis 2014 où la mairesse s’était attaquée à la pollution et aux émanations de diesels.

Mais depuis avec la crise des gilets jaunes et maintenant la crise sanitaire, la ville de Paris a grandement perdu de son allant, une perte d’éclat que le hashtag #saccageparis sur le réseau à l’oiseau bleu veut fustiger afin d’engager une certaine prise de conscience et un changement de comportement.

Des images qui choquent…

Sur Twitter les photos postées sous le hashtag #saccageparis sont des images qui choquent. On y voit de tout. Des ruelles jonchées par des détritus à des murs taggués à outrance en passant par des trottoirs encombrées par des cartons de déménagements ou des places complètement dégarnies de leurs verdures. « Les témoignages de l’enlaidissement de Paris qui fleurissent sous le mot-dièse #saccageparis sont si accablants qu’on ose à peine les regarder. Le pire, ce sont les photos “avant-après” » publiera un internaute parisien.

Quand un autre lui donnera la réplique en écrivant : « Ville ultra surcotée qui se transforme en dépotoir à cause des décisions des mairies mais également parce que pas mal de gens sont des gr… p… qui n’en ont rien à foutre de l’état de leurs rues ». Selon les chiffres officiels ce sont 5,5 millions de personnes, « qui y habitent, y voyagent ou viennent y travailler » que Paris accueille chaque jour. Avec 3 000 tonnes de déchets chaque jour, et en 2019, près de 125 000 amendes dressées pour sanctionner les comportements de citadins qui salissent et polluent les rues de Paris.

Ville ultra surcôté qui se transforme en depottoir à cause des décisions des mairies mais également parce que pas mal de gens sont des gros porcs qui n'en ont rien à foutre de l'état de leurs rues.#saccageparis pic.twitter.com/u0OABgJs0x — Le Petit Nicolas (@Nicolas84080364) April 2, 2021

Commerces ruinés, circulation impossible, guerre contre les classes moyennes et les familles, saleté et nouvelle esthétique zadiste : les parisiens n'en peuvent plus de la gestion d'@Anne_Hidalgo #saccageparis pic.twitter.com/5vg7BUubTt — FouDeParis (@foudeparis) April 2, 2021