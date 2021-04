Le président de la Commission béninoise des droits de l’Homme (CBDH) a fait ce lundi 19 avril 2021, une déclaration sur les élections présidentielles au siège de l’institution à Cotonou. Dans sa déclaration, le président Clément Isidore Capo-Chichi a indiqué que plusieurs constats ont été faits, le 11 avril 2021, au cours du scrutin présidentiel au Bénin. Il note avec satisfaction que des mesures ont été prises pour prévenir la propagation de la COVID-19.

Selon Clément Isidore Capo-Chichi, président de la Commission béninoise des droits de l’Homme, la CBDH a relevé la présence d’un agent en charge de la surveillance des mesures de prévention contre la pandémie dans la plupart des postes de vote visités par les observateurs et moniteurs déployés sur le terrain à cette occasion. Mais, la commission constate que les gestes barrières contre le coronavirus, notamment la distanciation physique n’a pas été respectée dans la plupart des bureaux de vote pendant le démarrage, le déroulement et le dépouillement des opérations de vote.

Pour le reste, des cas de violation des droits des citoyens ont été relevées de part et d’autre sur l’ensemble du territoire. Certains postes de vote n’ont pas pu s’ouvrir jusqu’à la fin de la journée. Les raisons sont entre autres la résistance de certaines populations qui ont refusé aux membres de postes de vote de déployer les dispositifs nécessaires, l’absence de matériels, la non ouverture des locaux devant abriter le scrutin, certains postes de vote qui ont démarré le scrutin ont été fermés par les manifestants.

Des cas d’actes de corruption des membres de poste ont été rapportés par les observateurs déployés par la commission. Des cas de votes multiples ont été notés au centre de vote de EPP Djakotomé centre dans le Couffo, au poste de vote 02, EPP Tosouhon G/A et B, Arrondissement d’Akodeha, commune de Comè, des bourrages d’urnes dans certains centres de vote notamment au centre de vote du CEG Banikani, au poste de vote Rose croix Bamaro. Des ouvertures prématurées des centres ont été constatées. C’est le cas de deux postes du centre de vote Zoungbo- Mission qui ont ouvert à 5h45min et le poste de vote de Hangar Public d’Agbodji à Bopa qui a ouvert à 6h45.

Des recommandations

La CBDH condamne ainsi les actes graves, les discours et propos haineux des citoyens béninois et les atteintes à la vie, à l’intégrité physique, aux libertés individuelles et collectives, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Elle a exprimé sa compassion aux familles des personnes décédées au cours du processus électoral et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La commission encourage les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur les violations manifestes de la loi No 2019 -43 du 15 novembre 2019 portant code électoral au Bénin au cours des élections présidentielles à l’effet de poursuivre et de traduire devant les juridictions compétentes leurs auteurs.

Elle recommande que les auteurs et complices de ces violences soient identifiés et poursuivis, que l’instruction des dossiers des suspects se fasse dans le respect des lois en vigueur. Elle demande à la population plus de civisme et d’attachement aux principes des droits de l’homme, sachant que celles-ci ont plus que jamais besoin d’éducation au vote. La CBDH souhaite que le gouvernement continue de la soutenir dans sa mission de promotion des droits de l’homme.