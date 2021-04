Plusieurs années après leur séparation, un ancien membre du célèbre groupe PSquare a fait savoir qu’il était plus heureux dans sa carrière solo. Il s’agit en effet de Peter Okoye, dont le frère jumeau est Paul. Dans une interview qu’il a accordée à HipTV, ce dernier a fait remarquer qu’il était beaucoup plus libre que lorsqu’il y était encore membre de PSquare. Il indique que sur le plan financier, il n’était désormais plus obligé de diviser ses recettes par trois comme auparavant.

“Je suis libre maintenant…”

« Je suis libre maintenant. Je n’ai plus besoin de partager mes gains en trois. Appelez ça de la cupidité ou de l’égoïsme. Je m’en fiche. Je ne partage avec personne. Sauf avec mon équipe. Mais je fais mes propres affaires. Je suis plus libre », avait-il lancé au cours de l’interview en martelant qu’il ne jouissait pas d’une telle liberté quand il était en groupe avec son frère.

« Je gagne plus d’argent. La liberté est la clé. Je peux recevoir un appel m’informant qu’il y a un spectacle la semaine prochaine et que c’est l’anniversaire de ma fille. Je peux dire, ‘annulez le’. En tant que groupe, je ne pouvais pas faire ça. Pour ce qui est de l’argent, si j’avais l’habitude de partager à trois, ce n’est plus le cas. », a-t-il poursuivi.

Echec des tentatives de réconciliation

Rappelons que la décision relative à leur séparation pour faire carrière en solo est intervenue en 2018. Les multiples médiations qui ont été initiées pour la réunification des frères jumeaux s’étaient soldées par un échec. Selon les informations rapportées sur cette situation, Peter aurait été celui qui a décidé de faire cavalier seul. Paul de son côté est resté ouvert à la reconstitution du groupe.