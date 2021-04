L’actrice américaine Sharon Stone est l’une des femmes les plus célèbres de Hollywood. Cependant, les choses n’ont pas toujours été roses pour elle, surtout au début de sa carrière. La productrice âgée de 63 ans s’est livrée à plusieurs confidences dans son autobiographie intitulée « La beauté de vivre deux fois », où elle a confié avoir été jugée pas assez sexy pour être une actrice à succès.

L’actrice avait visiblement pris conscience de ses défauts

Ces paroles avaient été dites par son manager. Cela était en effet dû au fait qu’elle était notamment introvertie. Sharon Stone a également fait savoir que son coach d’acteur la poussait à se détendre, tout en lui demandant : « Si tu continues à laisser ta sexualité à la porte, comment veux-tu jouer qui que ce soit ? ». L’actrice avait visiblement pris conscience de ses défauts et cela s’est remarqué sur les plateaux de tournage.

Six semaines plus tard, elle a confié avoir été sélectionnée pour jouer dans le célèbre film Basic Instinct, aux côtés du grand acteur américain Michael Douglas. Ce film a d’ailleurs contribué à faire d’elle, l’une des actrices les plus sexy de tous les temps.