Après la proclamation des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier ce mardi 13 avril 2021, le président de la CENA, Emmanuel Tiando est revenu sur le taux de participation annoncé par la plateforme électorale des organisations de la société civile. Il n’est pas d’accord avec le chiffre avancé par cette plateforme et souhaite une confrontation des chiffres.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a indiqué ce mardi 13 avril 2021 que le taux de participation à la présidentielle du dimanche dernier 50,17 %. Pourtant, le lundi 12 avril dernier, la plateforme électorale des organisations de la société civile avait avancé un taux de 26,47 %. Le président de la CENA, Emmanuel Tiando émet un doute sur ce chiffre des OSC. «Il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26,47 % », a laissé entendre Emmanuel Tiando. «Nous ignorons les bases de calcul de ce taux d’autant que cette estimation n’indique pas le nombre de votants ni le nombre de suffrages valablement exprimés », relève le président de la CENA. Il estime que cette plateforme n’a pas les résultats transmis par les coordonnateurs d’arrondissement.

Alors, «il serait souhaitable dans ces conditions que les chiffres dont nous disposons soient confrontés à ceux de la plateforme pour lever tout équivoque pouvant semer le doute dans les esprits ». Par rapport aux vidéos et images de fraudes et de bourrages d’urnes qui circulent sur les réseaux sociaux, le président Emmanuel Tiando a réagi. «Compte tenu de la gravité de ces faits, la CENA a déjà pris des initiatives aux fins de mener des enquêtes approfondies pour savoir où ces faits se sont produits et quels en sont les auteurs », assure-t-il. Mais, il invite toute personne pouvant contribuer à élucider les faits de bourrage d’urnes et autres à le faire en apportant les preuves devant la CENA, la Cour constitutionnelle et devant toutes les juridictions compétentes.