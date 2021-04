Ces derniers mois ont été bénéfiques pour le constructeur américain de voitures électriques, Tesla, et son patron Elon Musk. En effet, quelques mois plus tôt, celui-ci avait vu la valeur de l’action Tesla connaître une forte augmentation, lui permettant de se hisser au top du classement des hommes les plus riches au monde par le magazine américain Forbes.

La compagnie d’Elon Musk a réalisé quelque chose d’« incroyable »

Même si Elon Musk n’a pas maintenu sa place au sein du célèbre classement, ses prouesses semblent avoir suscité l’admiration d’un autre poids lourd du domaine américain des technologies, Tim Cook, PDG de la marque Apple. Lors d’un entretien accordé au média New York Times, hier lundi 05 avril 2021, ce dernier a d’abord salué Tesla pour tout ce qu’il a accompli. Il a estimé que la compagnie d’Elon Musk a réalisé quelque chose d’« incroyable » en devenant un pionner dans le secteur de l’automobile électrique, tout en maintenant sa place durant une longue période. Cependant, il a confié n’avoir jamais rencontré Elon Musk.

« Vous savez, je n’ai jamais parlé à Elon, même si j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour l’entreprise qu’il a bâtie » a ajouté le patron d’Apple. Notons que ces propos de Tim Cook interviennent après qu’Elon Musk ait publié puis supprimé un tweet, dans lequel il avait indiqué que Tesla pourrait devenir la plus grande entreprise du monde, surclassant ainsi Apple.