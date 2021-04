Au Bénin, Patrice Talon, le président béninois réélu lors du scrutin du 11 avril dernier prêtera serment le 23 mai prochain. L’ex homme d’affaires a obtenu 86% des suffrages exprimés à l’issue d’une élection présidentielle qui s’est déroulée dans un calme relatif. Avant le scrutin, des violences ont éclaté dans plusieurs communes du Bénin. Des violences dénoncées par Victor Topanou « Sous l’arbre à Palabre », une rubrique du journal « L’évènement Précis ».

L’universitaire affirme que « rien ne peut justifier la violence quand on est en démocratie ». Il refuse par ailleurs de croire que ces troubles ont été provoqués par les nouvelles lois électorales votées par le parlement. Les textes à son avis, ont été adoptés pour corriger les dérives constatées depuis les années 1990 et non pour créer des troubles. Il s’est cependant réjoui du déroulement de la présidentielle. « L’accouchement a été très difficile, mais le bébé est né vivant » a déclaré l’universitaire.

” Les duos ont présenté des programmes audibles “

Les réformes politiques notamment la réforme du système partisan ont été brillamment éprouvées, fait-il remarquer dans la suite de son développement. « Nous n’avons pas eu une pléthore de candidatures et les duos ont présenté des programmes audibles, la campagne s’est déroulée sans la fameuse opération appelée porte-à-porte, (…). Il faut le reconnaître et ne pas s’en offusquer » a déclaré le professeur de sciences politiques à l’université d’Abomey-Calavi.