Le Bénin a signé avec Vinci Energies, la filiale de Vinci, géant français du Bâtiment et des Travaux Publics, un contrat de 292 millions d’euros pour la construction d’un réseau d’infrastructures de transport et de distribution d’électricité. C’est ce qu’a annoncé le groupe français hier jeudi 15 avril via un communiqué. Le contrat a été signé avec les ministères béninois de l’énergie et des finances. Cet ensemble d’infrastructures de transport et de distribution d’électricité est prévu pour être réalisé dans un délai de 3 ans.

500 km de lignes de transport en haute et très haute tension

Il y aura mille kilomètres de réseau de distribution en moyenne et basse tension, 11 postes de transformation et 500 km de lignes de transport en haute et très haute tension , informe Vinci Energies dans son communiqué. Le nouveau réseau électrique profitera à huit départements sur les 12 que compte le Bénin. Plusieurs milliers de foyers y seront reliés. Plus de 900 personnes travailleront sur les chantiers pendant la durée des travaux.

Les équipes locales seront formées et profiteront d’un transfert de savoir-faire. Vinci est la deuxième entreprise mondiale des métiers des concessions et de la construction. Sa filiale Vinci Energies a fait un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros en 2020. Elle emploie plus de 82 mille salariés dans 56 pays du monde .