Bénin : Les États-Unis appuient la santé communautaire

Remise officielle d’équipements aux acteurs de première ligne. L’Ambassade des États-Unis au Bénin a livré un lot de matériels destiné au Projet de renforcement de la santé communautaire, au profit des départements du Plateau, du Mono, de l’Atacora et de la Donga.

Chiffrée à 826 071 dollars, la dotation comprend 30 ordinateurs portables pour les agents qualifiés et 875 kits pour les relais communautaires. Tablettes, bicyclettes, équipements de protection individuelle, matériel médical technique et outils de démonstration culinaire complètent l’ensemble. Les bénéficiaires interviennent selon les orientations de la politique nationale de santé communautaire.

Une coopération sanitaire structurée

Porté sur le terrain par les ONG DEDRAS, BUPDOS et SIA N’SON, le projet alimente depuis plusieurs années le dispositif de soins de proximité. L’appui américain accompagne cette architecture en renforçant les moyens opérationnels des équipes communautaires.

Dans les zones d’intervention, les visites à domicile atteignent 1 708 499 ménages. Les agents signalent 30 420 enfants malades orientés vers un niveau de prise en charge adapté. Parmi eux, 21 304 ont reçu des soins au sein même des communautés par des agents qualifiés.

Adossée à l’approche multisectorielle « One Health » et coordonnée avec les structures nationales comme l’ANSSP et le CNLS-TP, l’initiative vise la détection précoce des menaces sanitaires et la continuité des soins au plus près des populations.

Autonomie progressive du système de santé

Pour la représentation américaine, l’investissement dépasse la seule fourniture d’équipements. « Ce projet constitue un investissement stratégique qui génère des retombées tangibles tant pour les États-Unis que pour le Bénin », a déclaré son représentant, évoquant la protection contre les épidémies et la consolidation des systèmes locaux.

L’intégration de l’appui extérieur dans les mécanismes nationaux devrait, selon les promoteurs du programme, réduire à terme la dépendance à l’aide internationale. Le renforcement des capacités communautaires participerait également à la surveillance rapide des maladies à potentiel épidémique.

La phase de déploiement effectif des équipements auprès des agents de santé communautaire devrait se poursuivre dans les départements concernés, suivant le calendrier technique du projet.