L’administration Biden s’apprête à annoncer une toute nouvelle série de sanctions à l’encontre de la Russie après que des campagnes de cyberattaques aient été menées contre des agences fédérales, mais également pour de supposées ingérences au cours des dernières élections. Une information confirmée par un haut placé au sein de l’administration.

Il s’agit des premières sanctions connues à ce stade après les attaques connues sous le nom de SolarWinds. Des hackers russes sont accusés d’avoir attaqué et infecté de virus plusieurs logiciels et autres outils utilisés par les administrations américains, les empêchant d’avoir accès à leur réseau. Du côté américain, on affirme d’ailleurs que Vladimir Poutine aurait donné son accord à cette rixe digitale.

L’administration Biden, prête à sanctionner Moscou

Ces nouvelles mesures sont attendues pour ce jeudi. Pour autant, nul ne sait réellement ce qui risque d’advenir même si l’objectif ici est de clairement signifier à la Russie que Washington ne laissera plus rien passer. Certaines sanctions économiques, gel des avoirs et expulsions de diplomates ou interdiction de venue sur le territoire sont à prévoir.

L’affaire SolarWinds a laissé des traces

Il faut dire que la cyberattaque a été relativement violente. En effet, les départements du Trésor, de la Justice, le l’Énergie et de la Sécurité intérieure sont toujours en train d’en subir les conséquences alors que de nombreuses informations ont été volées. Il s’agira de la seconde salve de sanctions de l’ère Biden, après celles imposées suite à l’affaire Navalny.