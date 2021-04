Le président républicain, Donald Trump semble avoir la défaite douloureuse. L’homme déjà du temps de la campagne présidentielle, avait plus d’une fois, fait des allusions sur de probables fraudes électorales. Donald Trump au cours d’un meeting était allé jusqu’à avancer que s’il perdait ce serait parce qu’il y aurait eu tripatouillages de la part du camp d’en face, le camp des démocrates.

Un état d’esprit qu’il avait conservé même après les élections et que ni les émeutes au capitole, ni la procédure en destitution engagée par le Congrès n’avaient émoussé. Ce Vendredi, l’ancien président reprenait de plus belle avec ses accusations de fraude et s’en prenait expressément aux médias.

Trump accuse et souhaite de bonnes Fêtes de Pâques

Aux États-Unis, un comité d’action politique (PAC) est une organisation de recherche et de collecte de fonds en période électorale ou post-électorale. Après les élections présidentielles, le candidat malheureux, Donald Trump mécontent de la tournure des élections et de son parti le Parti Républicain, lançait son comité d’action politique. Un comité crée selon son staff électoral pour l’aider à financer ses recours juridiques pour la contestation des résultats de l’élection.

” Save America PAC “, était né et a déjà rapporté selon des sources officielles plus de 30 millions de dollars. De quoi selon des observateurs, permettre à Donald Trump de payer ses dettes de campagne et de continuer d’exercer son influence politique. Mais surtout les fonds avaient permis de déposer plus d’une soixantaine recours, presque tous ayant été rejetés faute d’éléments concordants et probants.

C’est donc dans un communiqué, publié vendredi soir par Save America PAC, que Trump a, entre autres, souhaité à ses donateurs de bonnes fêtes de Pâques. Un message où il n’avait pas omis de critiquer les « Fake News Medias » pour avoir déclaré que ses affirmations de fraudes électorales étaient « sans fondement, sans fondement, et injustifiées ».

Mais promettant de nouvelles preuves, Donald Trump insistait : « Malheureusement, il y a eu une fraude massive lors de l’élection présidentielle de 2020, et de nombreuses personnes très en colère le comprennent ». En fin de message, le 45e président des USA ajoutait « à part ça, Bonnes Fêtes de Pâques ».