L’ancien président américain Donald Trump continue de faire la une de l’actualité politique dans son pays. En effet, depuis le début de cette année où le milliardaire républicain s’était fait remarquer quant à son refus des résultats de l’élection présidentielle du 03 novembre 2020, il a semblé s’être retiré de la scène politique. Cependant, il est par la suite revenu attaquant notamment l’actuel président des Etats-Unis, Joe Biden.

Des points qui suscitent la colère de Donald Trump

Les griefs que l’ancien président a contre le nouveau chef de l’Etat américain, sont connus. Il s’agit de plusieurs points de la gestion politique de ce dernier, notamment l’immigration. Cela fait partie des innombrables points qui suscitent la colère de Donald Trump, qui compte d’ailleurs jouer le tout pour le tout afin que le parti républicain reprenne le pouvoir en 2024. C’est du moins ce qu’on peut retenir du discours de l’ancien magnat de l’immobilier hier samedi 10 avril 2021, lors du sommet des donateurs du Comité national républicain, qui s’est tenu dans le complexe Four Seasons de Palm Beach.

Au cours de son intervention, il a affirmé que le prochain président des Etats-Unis sera républicain. « Je me tiens devant vous ce soir avec la certitude qu’en 2022, nous allons reprendre la Chambre et nous allons reprendre le Sénat – et puis en 2024, un candidat républicain va gagner la Maison Blanche » a-t-il déclaré.