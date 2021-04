Le monde du rap aux USA est sans conteste dominé par la communauté afro américaine. La grande majorité des superstars du Hip hop aux USA étant des noirs. Des personnalités qui à cause de leur célébrités, sont de très grands influenceurs dont les avis comptent. Cependant, malgré la réticence naturelle de la communauté noire américaine vis-à-vis de la politique du ‘’Make America Great Again’’(MAGA), de Donald Trump ; des stars du hip hip n’ont pas hésité à lui apporter leur soutiens. C’est le cas du rappeur américain d’origine haïtienne de Floride, Kodak Black ; mais aussi de Waka Flocka Flame, l’enfant du Queens à New York.

Trump décore Waka Flocka Flame (WFF)

En 2003, l’administration Trump a fondé le ‘’Prix du président pour le Service des Bénévoles’’ pour reconnaître « le rôle important des bénévoles dans la force et l’identité nationale des États-Unis ». Ce prix national prestigieux, qui honore « les personnes dont le service a eu un impact positif sur les communautés partout dans le pays, et produit une forte émulation », a vu ce vendredi le rappeur de New York, Waka Flocka Flame en devenir un des récipiendaires.

WFF a reçu le prix Trump à Atlanta pour, a rapporté la presse locale, « son humanisme et sa philanthropie en tant que bénévole pour l’organisation à but non lucratif ‘’Daughter of Destiny de Chicago’’. Une organisation qui vise à fournir des services de soutien aux femmes sans-abri dont la vie a été touchée par la toxicomanie, les traumatismes, la violence domestique ou la maladie mentale.

Une décoration dont le rappeur n’est pas peu fier. Cependant, l’on se rappelle que WFF fait partie des rappeurs qui ont apporté leur soutien à Donald Trump notamment lors des dernières élections. En Octobre 2020, le rappeur de New York était allé jusqu’à insinuer en ligne que Donald Trump était un meilleur président que Barack Obama. Une position qui avait valu à Flame, d’être violemment critiqué sur les réseaux sociaux américains.