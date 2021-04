Le blog pour animaux Petpedia évalue à plus de 10 millions, le nombre d’animaux qui meurent chaque année aux Etats-Unis après les mauvais traitements dont ils sont victimes de la part des hommes. Des chiffres pour le moins énormes. L’action de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) permet d’en sauver un certain nombre. L’association de défense des droits des animaux, n’hésite également pas à donner de la voix quand ces compagnons à quatre pattes sont maltraités. Récemment, elle a condamné les actes d’un policier de la Caroline du Nord, filmé en train de maltraiter son chien.

“Une cruauté”

Dans la vidéo, on voit James Hampton hisser son toutou sur l’épaule avec une laisse, avant de le projeter contre sa voiture de police. Il l’a ensuite mis dans le véhicule et ses gestes laissaient penser qu’il frappait l’animal. « La cruauté infligée au chien dans la vidéo est une violation de la confiance (que l’animal a en son maître) et de la loi de la Caroline du Nord » a dénoncé PETA. Pour l’association qui réagissait sur son site officiel, les chiens font de leur mieux pour plaire et pour comprendre ce qu’on attend d’eux et ils sont extrêmement loyaux.

Des internautes réclamaient sa démission

L’officier au centre de toute cette polémique a démissionné. Nombre d’internautes voulaient d’ailleurs qu’il rende le tablier après avoir visionné la vidéo. La démission de James Hampton a été rendue publique dans un communiqué de Salisbury Police Department, en date du mercredi 31 mars dernier. La note précise par ailleurs qu’une enquête interne avait été menée et que l’officier risquait des sanctions. Il donc préféré démissionné avant, évoquant sa façon de discipliner son chien. Ce qui est bien entendu inapproprié, a t-il reconnu.