Face à la réticence de la population à recevoir le vaccin contre le nouveau coronavirus, l’actuel locataire de la Maison-Blanche sollicite l’intervention des chefs et autorités religieuses. Ce jeudi 1er avril, Joe Biden a exhorté ces autorités morales à encourager les membres de leurs communautés à sortir massivement pour se faire vacciner. Le président américain faisait notamment savoir que les dirigeants locaux ont été des partenaires privilégiés de son administration dans sa lutte contre la pandémie.

Les inquiétudes de Biden

« Bientôt, ils pourront simplement s’aligner et simplement inscrire leur nom sur une liste », a fait savoir le président démocrate lors de cette conférence sur Zoom. «Ce qui m’inquiète maintenant, ce que les scientifiques me disent, c’est que les gens deviennent trop cavaliers en voyageant beaucoup, se rassemblent dans des foules plus grandes et les gens ne portent pas leurs masques et lavent pas leurs mains », a poursuivi Joe Biden.

La guerre est loin d’être gagnée selon le président

Notons que cette exhortation intervient quelques jours après l’annonce qu’a faite le président américain. Ce lundi 29 mars, il déclarait en effet que 90% des adultes américains seraient éligibles à la vaccination contre le Covid-19 d’ici le 19 avril. « Les progrès que nous avons accomplis sur la vaccination sont une belle histoire américaine », s’était-il félicité. Il a tout de même tenue à faire remarquer que la guerre contre le Covid-19 est loin d’être gagnée.