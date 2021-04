Les arrestations des présumés auteurs et commanditaires des violences électorales se poursuivent. En effet la police républicaine multiplie ses enquêtes à la recherche des auteurs et complices des actes de violences enregistrés au lendemain du 06 avril 2021. Quatre nouvelles personnes ont été arrêtées.

Les quatre individus aux mains de la police républicaine sont proches du parti du 11 décembre « Les Démocrates » mais aussi ont des liens apprend-t-on, avec l’ancien ministre Komi Koutché en exil. Parmi les personnes interpellés il y aurait les nommés Alidou Sero Gbassi, membre de la coordination du parti « Les Démocrates » de Parakou, Arouna Mousse, membre de la coordination de « Les Démocrates » à Kandi et Wassiou Agbadjè.

Les quatre personnes arrêtées ont été interpellés en fin de semaine écoulée à Parakou, Kandi et Toui dans la commune de Ouesse, indique la radio locale Frissons. Les présumés auteurs des actes de violences électorales auraient perçu des fonds et recruté des chasseurs et des “jeunes délinquants” pour semer des troubles qui ont engendré la destruction de plusieurs édifices privés et publics.