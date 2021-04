La France et l’Inde, main dans la main. En effet, ce jeudi, les deux nations ont signé un accord concernant des vols spatiaux habités. Une information confirmée par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, alors en visite sur place. Un signe supplémentaire de la proximité entre les deux pays.

Suite à la signature de ce traité, le ministre des Affaires étrangères s’est félicité de cette avancée. Selon lui, la participation de la France à ce programme spatial, baptisé Gaganyaan est une excellente nouvelle. Dans les faits, le Centre national d’études spatiales français (Cnes) pourra participer au programme de vols habités. Le Cnes devient, par la même occasion, le seul interlocuteur européen de l’Inde sur ce projet.

La France signe un accord spatial avec l’Inde

Astronautes et experts pourront ainsi se former avec les professionnels du Cnes, que ce soit à Toulouse, au Cadmos (centre d’aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales) et au Centre d’entraînement des astronautes européens situé lui, à Cologne, en Allemagne.

Les deux nations souhaitent renforcer leurs liens

Deux vols d’essai auront lieu en Inde, le premier en décembre 2021 et le second en juillet 2022. Un vol habité sera alors prévu. L’objectif de New Delhi est de célébrer le 75eme anniversaire de l’indépendance indienne avec ce premier vol. Pour autant, la crise sanitaire pourrait repousser cette échéance à 2023. Dans tous les cas, les deux pays souhaitent accentuer leur collaboration que ce soit d’un point de vue spatial ou militaire.