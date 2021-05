Plus de trois décennies après leur condamnation, deux frères vont recevoir 84 millions de dollars en guise de dédommagement pour avoir été condamné injustement. L’information a été en effet rendue publique ce lundi par le conseil de ces afro-américains. Les deux frères avaient écopé d’une condamnation dans le cadre du meurtre d’une fille de 11 ans. Le crime aurait été commis en 1983 alors qu’ils avaient 19 et 15 ans et vivaient dans la petite ville de Red Springs, en Caroline du Nord aux Etats-Unis.

Leur condamnation avait été prononcée pour le viol et le meurtre de la mineure. Condamnés à la peine capitale, la sentence a été plus tard commuée à la perpétuité pour l’un d’entre eux. Pour l’avocat de ces deux afro-américains, « c’est le verdict le plus sévère jamais rendu pour une affaire d’erreur judiciaire de toute l’histoire des États-Unis ».

Un message selon l’avocat des mis en cause

Se prononçant sur la décision relative au dédommagement des deux frères, il fait remarquer que « le jury a voulu envoyer un message pour dire que les anciens temps sont révolus ». Selon les informations rapportées sur les circonstances de condamnation des mis en cause, ils auraient apposé leurs signatures sur un document en guise d’aveux alors même qu’ils ne sont pas instruits. Ils auraient été contraints à signer le document après plusieurs heures d’interrogatoire.