En Europe, la presse danoise a confirmé qu’entre 2012 et 2014, la NSA, les services secrets américains, ont espionné plusieurs grands dirigeants dont Angela Merkel. Selon les premières informations, les USA auraient reçu l’aide des services de renseignement danois afin de parvenir à leur fin.

En effet, la National Security Agency (NSA) américaine se serait directement branchée sur des câbles de télécommunication danois afin d’espionner des diplomates, élus et représentants allemands, suédois, norvégiens et français. Le renseignement militaire danois FE aurait été mis au courant et aurait participé à ces opérations.

Angela Merkel, espionnée par la NSA

L’enquête ne laisse que peu de place au doute. En effet, la chaîne suédoise SVT, son homologue norvégienne NRK, les chaînes allemandes NDR, WDR ainsi que le quotidien Suddeutsche Zeitung et le journal français Le Monde ont mené une vaste opération de recherche conjointe. Trine Bramsen, ministre danoise de la Défense, est au courant depuis août 2020.

SMS? appels, messagerie : la NSA a tout vu

Selon elle, il est inacceptable que des alliés continuent de s’espionner sans raison apparente. Angela Merkel, ainsi que ses ministres d’alors Frank-Walter Steinmeier, et le chef de l’opposition Peer Steinbrück, figurent sur la liste des personnes observées. SMS, appels, trafic internet, services de messagerie, la NSA a eu accès à absolument tout.