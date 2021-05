Suite à la mise à jour d’iOS 14, le réseau social de Mark Zuckerberg indique qu’il pourrait devenir payant. Cette option fait suite à la possibilité qui est désormais offerte aux utilisateurs de la marque à la pomme de désactiver le pistage publicitaire de Facebook et Instagram sur Ios. Ce procédé permet en d’autres termes aux utilisateurs d’éviter les publicités proposées suite aux activités menées par ces derniers sur le web.

Selon les explications d’un responsable de la structure, désactiver le pistage publicitaire oblige ainsi Facebook à solliciter l’autorisation des utilisateurs pour exploiter les informations issues de leurs activités sur le Web. « Cette version d’iOS nous impose de demander votre permission pour récolter des informations liées à cet appareil pour améliorer vos publicités. (…) », a essayé d’expliquer Ashkan Soltani, spécialiste de la vie privée en ligne et ancien conseiller à la Maison Blanche.

Les explications de Facebook

« Nous utilisons les données liées à votre activité sur d’autres applications et sites Web pour vous montrer des publicités plus personnalisées, garder Facebook gratuit, aider les entreprises qui comptent sur la publicité pour toucher leurs clients », a-t-il poursuivi. Cette option de gratuité subordonnée à l’acceptation du pistage publicitaire de Facebook et Instagram sur Ios vient relancer le débat sur la protection des données personnelles.