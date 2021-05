Interpellé, arrêté et placé sous mandat de dépôt le 15 avril 2021, le Professeur Frédéric Joël Aïvo continue de recevoir de soutien. Ce mardi 3 mai 2021, ses amis doctorants et enseignants étrangers lui ont, par le biais d’un communiqué, apporté leur soutien. Ils estiment que l’interpellation du candidat recalé pour la présidentielle du 11 avril dernier ne respecte aucunes des règles de procédure pénale existantes.

Des doctorants et enseignants étrangers, amis du professeur Frédéric Joël Aïvo, viennent à sa rescousse. Ils apportent un soutien moral au constitutionnaliste de renom qui «n’a jamais manqué de se battre pour la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l’Etat de droit, etc ». C’est d’ailleurs son attachement à ces valeurs qui l’a amené à s’engager politiquement pour participer à la gestion des affaires publiques dans son pays, le Benin. Mais, selon ses amis et étudiants étrangers, «ses opinions politiques lui ont valu l’acharnement du régime en place au moyen de subterfuges tendant à faire taire toutes voix dissidentes au mépris des valeurs sus-évoquées ».

Ils appellent «les autorités judiciaires béninoises à lui garantir tous les droits constitutionnels reconnus aux personnes prévenues ». Ils dénoncent une politisation poussée de l’affaire comme ça a été le cas avec Reckya Madougou. Ils exigent la libération sans délai du professeur Aïvo et de «tous les autres prisonniers politiques injustement arrêtés ».