Après avoir passé plus de six (06) mois sur le lit de la maladie, le rappeur béninois Blaaz avait fini par donner des nouvelles à ses fans qui étaient inquiets et voulaient en savoir plus sur son état de santé. « Je vais mieux, merci. Toujours convalescent mais je vais mieux », avait écrit l’artiste le 16 avril 2021. Depuis lors, Blaaz n’a pas manqué de donner de nouvelles et avait même répondu favorablement à un projet de featuring avec Fanicko.

Apparemment pressé par ses fans pour un retour sur scène, l’auteur de Buddah Love, semble ne pas être très content indiquant savoir quand réagir et quand se taire, dans une publication sur sa page Facebook. « Je suis assez grand d’expériences pour savoir quand me taire et observer ou encore, quand réagir. Encore une fois [ Je ne vous oublie pas ]… C’était d’ailleurs le premier message que je vous ai adressé quand j’ai retrouvé mes facultés et que je n’étais plus inconscient. Les choses ne se passent pas toujours comme on l’aurait souhaité dans la vie. Je n’ai jamais prévu être malade, surtout aussi longtemps et aussi gravement » a écrit Blaaz.

“J’espère que ça saura se comprendre”

Pour le moment, il indique avoir besoin de repos afin de se refaire psychologiquement et physiquement. Il a ainsi invité ceux qui veulent un direct de lui, à patienter encore, attendant le moment opportun. « Ceux qui réclament un direct l’auront en temps voulu, ceux qui veulent savoir comment je vais le sauront mais, pour le moment, j’ai d’abord besoin d’être seul loin de tout ça afin de complètement me réparer psychologiquement & physiquement. J’espère que ça saura se comprendre » a-t-il indiqué.