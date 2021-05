Le groupe Canal+ met de nouvelles offres à la disposition de sa clientèle pour le mois de juin 2021. C’est à travers une conférence de presse tenue ce vendredi 28 mai 2021 à Canal Olympia de Cotonou que la directrice générale de Canal+ Bénin, Yacine Alao et son équipe ont annoncé la nouvelle.

C’est par une projection des meilleurs buts de l’Euro 2016 que la directrice de Canal+ Bénin, Yacine Aloa a introduit la conférence de presse de ce vendredi 28 mai 2021. Une manière de replonger les hommes des médias dans le passé pour préparer l’ouverture de l’Euro 2020. Une compétition dont l’intégralité est à suivre sur Canal + sport 2 et Canal + Sport 3. Au total, c’est 24 nations, plus d’une cinquantaine de matchs dans plus une douzaine de pays pour trente jours de compétition. Plusieurs émissions vont permettre de bien vivre cette compétition dont «En route pour l’Euro » qui démarre le 4 juin prochain.

L’avenir c’est aussi la Copa America à suivre sur Canal + Sport 3 et Canal+ Sport 4 du 13 juin au 11 juillet 2021. Le directeur des ventes de Canal+ Bénin, Pierre Muhlbach annonce une «Promo Tchéké ». Ainsi, le décodeur est à 5000 FCFA pour toutes les formules. L’installation est gratuite pour les nouveaux abonnés qui vont souscrire aux formules Evasion + et Tout Canal+. Elle est à 3000 FCFA pour les nouveaux abonnés qui vont souscrire aux autres formules. La garantie est de six mois. Cette offre est valable du 31 mai au 14 juin 2021.

Offre inédite pour les anciens abonnés

Les anciens abonnés ne sont pas oubliés. A en croire Kongolo Tumba, responsable réabonnement de Canal+ Bénin, tout réabonnement à une formule supérieure donne droit à 30 jours de la formule Evasion + ou de la formule Tout Canal+. Par exemple un client Accès qui fait un réabonnement à Evasion a droit à 30 jours à la formule Evasion +. Pour se réabonner, il faut se rendre dans les points de vente Canal+ ou le faire par mobile. L’offre est valable du 1er au 30 juin 2021 C’est donc une offre inédite pour une programmation inédite. Car, selon la chargée à la communication de Canal+ Bénin, il n’y a pas que le football en juin. Barnes Pemen Vidjinnangni Hazoumè, le mois de juin c’est aussi beaucoup de cinéma, de nouveaux feuilletons, de nouvelles séries, de la musique et de la comédie.