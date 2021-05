Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’association Nonvitcha, les pères fondateurs de ladite association ont été distingués. La cérémonie de distinction a eu lieu ce samedi 22 mai 2021 à la plage de Nonvitcha de Grand-Popo devant les invités, parents, récipiendaires et autres personnalités Xwla et Xwéda du Bénin et d’ailleurs. Cette distinction vise à créer une émulation au sein des membres de l’association.

«Maintenons toujours la flamme allumée », le thème retenu en décembre 2020 par le bureau fédéral dans le cadre de la célébration du centenaire de l’association Nonvitcha. C’est donc pour marquer une reconnaissance aux hommes qui se sont succédé à la tête de cette association à sa création qu’une cérémonie de distinction a été organisée ce samedi 22 mai 2021 à la plage de Nonvitcha. Selon l’actuel président de l’association, Norbert Kassa, c’est une cérémonie «consacrée à la distinction honorifique des illustres et dignes membres de Nonvitcha qui se sont dévoués à sa cause des années durant ».

A l’en croire, de façon spécifique, cette cérémonie vise trois objectifs. Le premier est de «rendre à titre posthume un hommage mérité aux dignes Pères fondateurs de l’association Nonvitcha ainsi qu’à tous les présidents fédéraux ». Le second objectif est de «reconnaître le mérite exceptionnel de certains membres pour les services rendus à l’Association Nonvitcha ». Le dernier objectif spécifique est «d’instaurer désormais une émulation au sein des membres des différentes instances de Nonvitcha ».

Ainsi, le bureau actuel a rendu un hommage mérité aux pères fondateurs de l’association que sont Adolphe Gnansounou Akpa, Siméon Aballo Loko et Augustin Kocou Azango. Le bureau a aussi rendu hommage à d’autres personnes de l’association en tant que, Émérites membres de Nonvitcha. Il s’agit des autorités morales et des personnes qui ont rendu des services exceptionnels à l’association. Trois types de médailles ont été retenues : la médaille de l’étoile de la fraternité de Nonvitcha pour les Pères fondateurs de l’association, les présidents fédéraux et assimilés, celle de la dignité de Nonvitcha pour honorer les présidents d’honneur et assimilés et la médaille de mérite de Nonvitcha attribuée aux membres du bureau exécutif fédéral, du Conseil fédéral, aux présidents de session, aux artistes (Ebawadé ) et aux épouses du président du bureau exécutif fédéral.

Une remise de la flamme du centenaire

Avant la remise des médailles à titre honorifique, plus d’une centaine d’enfants ont exécuté l’hymne de Nonvitcha. Dans une prestation magistralement exécutée, ces enfants ont fait savoir que Nonvitcha symbolise entre autres les retrouvailles, un creuset d’amour, de fraternité et de solidarité. Ils ont invité donc chacune des populations de cette ère culturelle à travailler dans la patience, la sincérité et l’honnêteté. Ils ont fini par exhorter tout le monde à maintenir toujours la flamme allumée car la vie n’arrête pas le combattant. Et, l’un des enfants a remis la flamme du centenaire au président de Nonvitcha, Norbert Kassa. Cette journée de samedi a été aussi marqué par une exhibition des Zangbetos de Grand-Popo et l’organisation des activités sportives telles que la pétanque, le cross-country, les courses de Sac, de jarre et les jeux de cartes.

Quelques personnes distinguées

Médaille de l’étoile de la fraternité de Nonvitcha

Adolphe Gnansounou (1921)

Siméon Aballo Loko (1921-1968)

Augustin Kocou Azabgo

Nathanaël Amegankpoe (1968-1969)

Randolph Tossou Agninon (1969-1982)

André Affanouvi Hounzangbé (1987-1997)

René Mégniho Dossa (1998-2004)

Paul Irénée Zinsou (2004-2015)

Norbert Kassa (2015 à nos jours)