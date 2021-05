L’étau se resserre autour du directeur départemental du trésor public de l’Atacora. Suite à une plainte formulée par son chauffeur et déposée à la brigade économique et financière, le fiscaliste n’est plus libre de ses mouvements. En attendant son procès, il a été placé en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête.

La nouvelle a été annoncée par plusieurs médias locaux. En effet, le directeur départemental du Trésor de l’Atacora a été arrêté, depuis le lundi 10 Mai 2021. Une affaire de prime non payée serait la pomme de discorde entre son chauffeur et lui.

Par ailleurs, le chauffeur, conducteur de véhicule administratif a saisi l’occasion pour évoquer d’autres faits tels que les frais fictifs de dotation pour l’achat de produits d’entretien, de réparation de serrure, de robinet, de sarclage et bien d’autres menus services dont serait responsable le directeur départemental. Malheureusement, il a été mis aux arrêts pour nécessité d’enquête.