Un drame est survenu à Perma ce lundi 3 mai 2021. Les corps sans vie de trois fillettes écolières ont été repêchés au niveau de l’ancien pont situé à l’entrée de Perma en venant de Natitingou. L’information a été rapportée par l’ABP. Les trois fillettes sont toutes de l’Ecole primaire de Tiampétti. Pour l’instant, personne ne peut dire avec exactitude ce qui s’est passé mais, il se pourrait que les trois fillettes aient glissé sur le bord du pont.

La ville de Perma est dans l’émoi. Trois corps sans vie de fillettes ont été repêchés au niveau du pont de la ville ce lundi. Et, chacun tente de trouver la cause de ce drame. Le chef d’arrondissement de Perma, Cyril Kouagou a expliqué aux confrères de l’Agence Bénin Presse : «elles rentraient du cours de soir, quand mal leur a pris de passer au détour du pont et c’est en voulant traverser, certainement qu’elles ont glissé, parce qu’il y a eu suffisamment pluie ces derniers jours à Perma, dans un trou béant qui avait été abandonné par les orpailleurs. Elles étaient quatre, il y a eu une rescapée et les trois autres sont mortes moyées». Il s’inquiète et lance un appel aux parents d’élèves. «C’est un peu flou, les fillettes c’est leur chemin, c’est par là qu’elles prennent toujours, on ne sait vraiment pas ce qui leur a pris, il va falloir que les parents soient assez vigilant surtout pour les petits écoliers de CI, CP et CE2 », lance-t-il.

Les orpailleurs pointés du doigt

Le chef d’arrondissement fustige, par ailleurs, le comportement des populations, surtout les orpailleurs. Car, selon lui, le trou dans lequel les enfants ont été noyés, est un trou de près de 7 mètres de profondeurs laissé par les orpailleurs. Il estime que sous prétexte qu’on cherche de l’Or, «les nids des cours d’eau sont complètement détruits ». Pour lui, «au-delà de ce drame, il y a qu’en même ce que j’appelle un scandale écologique et environnemental qui se profile à l’horizon de toutes les communes qui exploitent aujourd’hui l’or et Natitingou est en plein dedans ». Une fois les corps repêchés, un constat d’usage fait en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou. Après ce constat, les trois corps repêchés ont été remis aux parents des victimes pour inhumation.