La faîtière des communes, l’association nationale des communes du Bénin dotée d’une commission Numérique et innovation technologique. Les membres de la dite commission ont été installés mardi 11 mai 2021 par le Maire Luc Atrokpo. La commission a pour mission d’élaborer une politique numérique à mettre en œuvre dans les communes.

Le Maire de la ville de Cotonou, Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin a installé mardi 11 mai, les 22 membres qui composent la commission ayant eu pour mission d’élaborer la feuille de route qui fera du numérique, un levier de développement des communes. A en croire Irène Béhanzin, 3ème adjoint au maire de Cotonou et Présidente de la commission, « toute administration locale a le devoir de se mettre aux pas ».

Dirigée par le Président des Maires du Bénin, Luc Atrokpo, la cérémonie sobre et empreinte de solennité a été l’occasion de rappeler à chaque membre, la mission qui est la sienne. Le Président de l’Ancb a par ailleurs procédé à la remise de badge et des textes qui régissent la commission aux 22 acteurs. Rappelons que la commission Numérique et innovation technologique a été créée en décembre 2020.