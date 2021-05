Après son investiture le dimanche 23 mai 2021, pour un second mandat, le président Patrice Talon a formé son premier gouvernement du quinquennat qu’il commence. Et à la surprise générale, le ministre Alain Orounla n’en fait plus partie et son ministère également. Face aux critiques de certains journalistes sur une chaîne de télévision ce mardi 25 mai 2021, le chef de l’Etat est intervenu en direct pour justifier son choix de supprimer ce ministère.

Selon le chef de l’Etat Patrice Talon, il n’est pas normal que le Bénin fasse comme les autres. Il estime qu’«il est inacceptable qu’aujourd’hui nous continuons de faire les même erreurs ». A l’en croire, celui qui s’occupe du bon fonctionnement des médias ne peut pas être en plus membre du gouvernement. Mieux, il trouve que la communication doit être détachée de la propagande. Et donc, pour lui, le ministère de la communication est désuet. Car, le ministre de la communication ne devrait pas jouer le rôle de porte-parole du gouvernement qui est en réalité un poste de «propagande gouvernementale». Il n’est pas normal que le ministre de la communication qui est sensé s’occuper de la formation et du suivi des médias aussi bien du service public que du privé se trouve être un canal de propagande du gouvernement.

C’est pourquoi, il a décidé de nommer un autre porte-parole du gouvernement qui est Wilfred Léandre Houngbégji cumulativement au poste de secrétaire adjoint du gouvernement. Et désormais, il revient à la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC) de s’occuper de la formation des journalistes et de la gestion des médias. Elle va aussi s’occuper de la subvention de l’Etat aux médias. En ce qui concerne la poste, le chef de l’Etat a décidé que ce soit le ministre des finances qui gère désormais ce portefeuille. Et, la poste doit se développer en s’occupant plus des affaires bancaires. Il assure que la poste sera présente dans toutes les communes du Bénin. Patrice Talon souligne que l’ancien ministre Orounla s’est bien illustré à ce poste et qu’il est appelé à d’autres missions.