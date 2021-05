Plus tôt ce mois-ci, le fondateur de Microsoft, Bill Gates et son épouse Melinda avaient annoncé leur séparation après 27 ans de mariage, déclarant dans un communiqué qu’ils ne pouvaient plus grandir ensemble dans la prochaine phase de leur vie. Toutefois d’après des médias, le célèbre philanthrope aurait apparemment été conseillé sur le mariage par nul autre que Jeffrey Epstein, le défunt homme d’affaires en disgrâce et délinquant sexuel condamné.

Lors de réunions au manoir du financier, Epstein aurait suggéré que Gates devrait mettre fin à son mariage avec sa femme Melinda après que Bill se soit plaint d’elle, rapporte le Daily Beast citant deux personnes « familières avec la situation ». Le fondateur de Microsoft devenu consultant, aurait également donné ses propres conseils à Epstein, encourageant ce dernier à « réhabiliter » son image dans les médias, et discuté de la possible implication du financier avec la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les deux hommes étaient proches

D’après l’une des sources du média, la maison de 77 millions de dollars d’Epstein à New York avait souvent été utilisée par Gates comme un répit pour échapper à ce que ce dernier a décrit comme un mariage « toxique ». D’après les sources, les deux hommes trouvaient prétendument le sujet humoristique. En effet, Bill Gates et Epstein se seraient apparemment rencontré des dizaines de fois entre 2011 et 2014, la majorité de ces rencontres se déroulant dans la résidence du délinquant sexuel à Manhattan.

« Aller chez Jeffrey était un répit de son mariage. C’était une façon de s’éloigner de Melinda », a déclaré l’une des personnes qui aurait assisté à plusieurs réunions, ajoutant qu’Epstein et Gates « étaient très proches ». Daily Beast souligne cependant qu’un représentant de Gates leur a dit que leur « description de ses rencontres avec Epstein et d’autres sur la philanthropie est inexacte, y compris qui y a participé. De même, toute affirmation selon laquelle Gates a parlé de son mariage ou de Melinda dans un la manière est fausse ».

Gates n’a jamais reçu ou sollicité de conseils d’Epstein

D’après le représentant, Gates « n’a jamais reçu ou sollicité de conseils personnels d’aucune sorte d’Epstein, sur le mariage ou quoi que ce soit d’autre », et que Bill « ne s’est jamais plaint de Melinda ou de son mariage avec Epstein ». Par contre, des rapports antérieurs dans les médias allèguent que Melinda avait toujours été moins que ravie par la relation entre les deux. Tout ce qui impliquait Epstein étant un « traumatisme majeur » pour elle.