USA : Elon Musk attaque Soros après la défaite de Viktor Orbán en Hongrie

La victoire du parti d’opposition Tisza aux élections législatives hongroises du 12 avril 2026, qui a mis fin au long mandat du Premier ministre Viktor Orbán, a suscité une réaction immédiate de l’entrepreneur américain Elon Musk. Sur son réseau social X, il a affirmé qu’une organisation liée au financier George Soros avait pris le pouvoir dans le pays.

« L’organisation Soros a pris le contrôle de la Hongrie », a déclaré le milliardaire américain Elon Musk.

Le scrutin, organisé pour renouveler les 199 sièges de l’Assemblée nationale hongroise, a été remporté par le parti Tisza, qui a obtenu une majorité nette avec 138 sièges, selon les résultats rapportés par l’agence russe Tass.

Une réaction directe à un message d’Alexander Soros

Le message d’Elon Musk a été publié en réponse à une prise de position de Alexander Soros, président du conseil d’administration des Open Society Foundations. Ce dernier avait salué la défaite de Viktor Orbán en déclarant que les Hongrois avaient « repris leur pays ». En réaction, Elon Musk a attribué la victoire de l’opposition à l’influence du réseau lié à George Soros. Cette déclaration constitue une prise de position politique, sans qu’aucune preuve factuelle d’un tel contrôle ne soit avancée par des sources indépendantes.

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Une rivalité ancienne entre Viktor Orbán et George Soros

Le nom de George Soros est régulièrement associé aux discours politiques de Viktor Orbán depuis plusieurs années. Le dirigeant hongrois, resté au pouvoir pendant seize ans, a multiplié les critiques à l’égard du financier américain, qu’il accuse de soutenir des organisations favorables à l’immigration et à des politiques libérales en Europe.

Cette opposition s’est traduite par plusieurs décisions concrètes du gouvernement hongrois, notamment le départ de structures financées par les Open Society Foundations de Budapest et le transfert de l’Université d’Europe centrale vers Vienne. Ces tensions ont contribué à installer durablement la figure de George Soros dans le débat politique hongrois.

Une alternance politique après seize ans de pouvoir

La victoire du parti Tisza marque un changement majeur dans la vie politique du pays. Viktor Orbán, allié de figures conservatrices internationales, dirigeait la Hongrie depuis 2010 sans interruption.

Le nouveau Parlement issu des élections doit entrer en fonction dans les prochaines semaines, ouvrant la voie à la formation d’un gouvernement conduit par l’opposition, dont les orientations pro-européennes devraient redéfinir les relations entre Budapest et les institutions de l’Union européenne.