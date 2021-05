Ayant commencé tout petitement, il obtient maintenant un grand honneur aux Billboard Music Awards 2021. Le rappeur Drake recevra le prix de l’artiste de la décennie aux Billboard Music Awards (BBMA) 2021, a révélé mardi le magazine Billboard. Le Canadien de 34 ans est l’artiste le plus décoré de l’histoire du magazine, récoltant 27 prix, dont 12 en 2019.

Le chanteur de “Hotline Bling“, père d’un fils de 3 ans, Adonis Graham, était certainement une force dans les années 2010. Il a marqué neuf albums n ° 1 du Billboard 200, 33 chansons du Top 10 du Billboard Hot 100, 18 tubes n ° 1 du palmarès Hot R & B / Hip-Hop Songs et 69 Top 10 des Hot R & B / Hip-Hop Songs graphique. Ces chiffres sont tous plus élevés que ceux de tout autres artistes au cours de la décennie.

Seul artiste masculin solo à avoir passé plus de 50 semaines au n ° 1

Drake avait également six chansons n ° 1 sur le palmarès Billboard Hot 100 et 10 albums n ° 1 sur le palmarès des meilleurs albums de R & B / Hip-Hop. Seul artiste masculin solo à avoir passé plus de 50 semaines au n ° 1 du palmarès Billboard Hot 100, Drake est le propriétaire de nombreux autres disques Billboard Hot 100, y compris la plupart des chansons pour figurer dans le palmarès (232), la plupart des chansons du classement Top 40 (120) et la plupart des titres dans le Top 10 (45).

Il possède également le titre de la plupart des chansons n ° 1 sur le tableau Hot R & B / Hip-Hop Songs (22) et la plupart des 10 meilleurs titres sur le tableau Hot R & B / Hip-Hop Songs (84). En 2021, Drake, qui est finaliste pour le meilleur artiste Hot 100 aux BBMA de cette année, est également devenu le premier artiste à faire ses débuts avec trois chansons dans le top trois du Billboard Hot 100 en même temps, avec “What’s Next”, “Wants and Needs » et « Lemon Pepper Freestyle ». La cérémonie sera diffusée en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles le dimanche 23 mai sur NBC.