Le monde du rap français est un monde haut en couleurs, en talents mais aussi en fortes personnalités. C’est que né dans l’underground des banlieues parisiennes, le rap français n’a jamais pu se défaire de cette force, cette agressivité qui définit et gère les relations entre les acteurs de la « cité ». Le Duc de Boulogne, en est un parfait exemple et un pur produit. Booba, gros « punchlineur », est aussi un amateur de « punch » tout court. Un état de chose qui n’a pas échappé à l’influenceur Seby Daddy.

Quand Seby Daddy refuse l’affrontement

La récente série de clash, avec Kaaris ainsi que le match en octogone avorté, a permis à l’enfant de Boulogne-Billancourt de se bâtir sa réputation de ‘’guerrier’’. Un véritable « warrior » prêt à en découdre autant avec un micro qu’avec ses poings. Une réputation que B2O entretient en envoyant des piques régulières via les réseaux sociaux. Cependant si le rappeur comme dans le respect d’un code tacite ne s’en prend généralement qu’à ses confrères, il lui arrivait de faire des exceptions. Ce fut le cas il y a un peu plus d’un an avec Lea Mary la candidate de l’émission de téléréalité ‘’10 couples parfaits 4’’.

Le clash avait vu l’implication de l’influenceur Seby Daddy qui avait défendu l’honneur de sa copine et défié Booba. Depuis les attaques de Seby à l’encontre de Booba avaient été régulières. Récemment alors qu’il était en visite à Miami, l’influenceur croisait la route du Duc de Boulogne. Et là, la carrure du rappeur avait semble-t-il suffi à Seby pour reprendre ses esprits, et …prendre ses jambes à son cou. L’influenceur a toutefois pris la peine d’en faire un clip vidéo qu’il a bien entendu, livré sur son compte Instagram. Booba lui aussi dans une vidéo a donné ses derniers avertissements.