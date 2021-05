Les autorités du ministère de l’enseignement maternel et primaire ont procédé au tirage au sort des épreuves artistiques et sportives comptant pour l’examen du certificat de fin d’étude primaire (CEP), session de Juin 2021.

Le tirage au sort a été effectué à la salle de réunion de la direction départementale de l’enseignement maternel et primaire du département de l’Ouémé (DDEMP/Ouémé) à Porto-Novo. A l’issue de l’exercice, les candidats à l’assaut du premier diplôme du secondaire, le certificat d’étude primaire plancheront en couture en ce concerne l’éducation Artistique.

Par ailleurs, les candidats seront évalués en saut en hauteur et en lancer de balle pour les épreuves d’éducation physique et sportives. Selon le calendrier des examens et concours, la session normale de l’examen du certificat d’étude primaire a lieu dans l’ensemble des centres retenus, du 7 au 9 Juin 2021.