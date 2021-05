La finale de l’émission « The voice Afrique » a laissé un goût amer aux internautes béninois pour qui, le candidat Gyovanni méritait amplement la victoire. Les règles du jeu étant ce qu’elles sont, les spectateurs en ont décidé autrement en votant pour la candidate burkinabè Lady Shine. Dans un post, la coach Charlotte Dipanda a tenu une fois encore à saluer le talent de son poulain béninois Gyovanni. Lire ci-dessous son message.

Message de Charlotte Dipanda

Coucou

je voudrais remercier tout le monde pour votre soutien à GYOVANNI (officiel). Surtout remercier le peuple Béninois qui s’est levé comme un seul homme pour lui témoigner son amour et sa reconnaissance pour la qualité de son travail au sein de l’aventure de The voice Afrique Francophone.

Gyovanni, pour moi, tu as tellement bien représenté ce beau métier qu’est la musique, le chant.Tu as démontré que c’est un vrai métier qui demande beaucoup de rigueur et de don de soi. Tu incarnes pour moi le meilleur visage de la musique par la simplicité, l’humilité surtout le travail et le talent.

Merci de m’avoir fait confiance. Je suis si fière de te rencontrer et que ton talent parle pour toi désormais au delà des frontières et que tous les fils et filles de ce continent se reconnaissent en toi.

Tu as tout gagné pour moi.

Respect, Gyovanni.

Chapeau bien bas l’artiste.

Much Love