Le 5 mai dernier, le chanteur américain Chris Brown célébrait ses 32 ans. Or, la police (LAPD) est venue interrompre la fête. La raison ? L’artiste et ses proches ont joué de la musique beaucoup trop fort alors que les invités eux, ont été accusés de stationnement sauvage devant son domicile. Plus de 500 personnes étaient réunies.

Vivant dans la très réputée Vallée de San Fernando, à proximité de Los Angeles, Chris Brown a décidé de fêter ses 32 ans en grandes pompes. Pour l’occasion, l’artiste a invité pas moins de 500 personnes, chez lui. Mais face à un tel afflux, la situation a plus ou moins dégénéré. De nombreux voisins se sont donc plaints.

Chris Brown célèbre, un peu trop, ses 32 ans

La police de Los Angeles s’est ainsi rendue sur place, aux alentours de 2 heures du matin. Bruit, musique trop forte, stationnement gênant, la police intervient une première fois afin de calmer les choses. Si la musique va baisser et les invités se tenir un peu plus à carreau, les forces de l’ordre vont revenir une seconde fois un peu plus tard, à cause de nouvelles plaintes et cette fois-ci, un peu plus nombreuses.